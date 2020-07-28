Soner Yalçın’ın kaçağına yıkım kararı

Sözcü Gazetesi Yazarı ve ODA TV'nin sahibi Soner Yalçın'ın İstanbul Levent'te SİT alanındaki kale gibi korunan villasında bir kez daha kaçak inşaat yapması başını belaya soktu. Beşiktaş Belediyesi, kaçak inşaat ile ilgili Yapı-Tatil Tutanağı ile yıkım kararı vermesi ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir de suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunda kaçaklar 10 maddede sıralandı;
1-
Binanın bahçesinde 55.8 metrekare tek katlı müştemilat
2-
Binanın bahçesinde yaklaşık 63.92 metrekare tek katlı müştemilat
3-
Zemin katta bahçe tarafında yaklaşık 24.45 metrekare ilavenin mevcut ana binaya dahil edildi
4-
Binanın bahçesine yaklaşık 25 metrekare havuz yapıldı
5-
Zemin katta mevcut ana binaya yaklaşık 7.08 metrekare ilave edildi
6-
Binanın ... Sokak cephesinde yaklaşık 15 metrekare tek katlı ilave
7-
Tip projesinde otopark geçiti olarak görülen kısmın 27.82 metrekare büyütülerek ana binaya dahil edildi
8-
1. Normal katta mevcut ana binaya yaklaşık 24.45 metre kare ilave edildi
9-
1. Normal katta mevcut ana binaya yaklaşık 31,86 metrekare ilave edildi
10-
Çatı katında yaklaşık olarak 2 metrekare kuşgözü yapıldı
Suç duyurusunda, düzenlenen yapı-tatil tutanağı ile alınan yıkım kararı da belirtildi. Dilekçede, ilgililer hakkında yasal işlemlerin başlatılması talep edildi.