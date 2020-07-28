Soner Yalçın’ın kaçağına yıkım kararı

Sözcü Gazetesi Yazarı ve ODA TV'nin sahibi Soner Yalçın'ın İstanbul Levent'te SİT alanındaki kale gibi korunan villasında bir kez daha kaçak inşaat yapması başını belaya soktu. Beşiktaş Belediyesi, kaçak inşaat ile ilgili Yapı-Tatil Tutanağı ile yıkım kararı vermesi ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir de suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunda kaçaklar 10 maddede sıralandı;Binanın bahçesinde 55.8 metrekare tek katlı müştemilatBinanın bahçesinde yaklaşık 63.92 metrekare tek katlı müştemilatZemin katta bahçe tarafında yaklaşık 24.45 metrekare ilavenin mevcut ana binaya dahil edildiBinanın bahçesine yaklaşık 25 metrekare havuz yapıldıZemin katta mevcut ana binaya yaklaşık 7.08 metrekare ilave edildiBinanın ... Sokak cephesinde yaklaşık 15 metrekare tek katlı ilaveTip projesinde otopark geçiti olarak görülen kısmın 27.82 metrekare büyütülerek ana binaya dahil edildi1. Normal katta mevcut ana binaya yaklaşık 24.45 metre kare ilave edildi1. Normal katta mevcut ana binaya yaklaşık 31,86 metrekare ilave edildiÇatı katında yaklaşık olarak 2 metrekare kuşgözü yapıldıSuç duyurusunda, düzenlenen yapı-tatil tutanağı ile alınan yıkım kararı da belirtildi. Dilekçede, ilgililer hakkında yasal işlemlerin başlatılması talep edildi.