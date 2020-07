‘Yükümüzü Erdoğan omuzladı’

PKK'nın 27 Temmuz 2008'de çöp kutularına bıraktığı iki bomba 10 dakika arayla patlamış, olayda biri hamile kadın, 5'i çocuk 17 kişi can vermiş, 154 kişide yaralanmıştı. İstanbul Güngören'de patlayan bombalarla can verenlerin yakınları, alçak saldırının 12'inci yıl dönümünde acı ve özlemi birlikte yaşadıklarını söylüyor. 14 yaşında teröre kurban giden Furkan Şentürk'ün babası Mustafa Şentürk ise oğlunun tabutunu taşırken dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına gelip "Sen yoruldun yeterince" diyerek oğlunun tabutunu omuzladığını anlattı. O anı unutamadığını belirten baba Şentürk, "Cumhurbaşkanımız için her şey yapmaya hazırız. O benim oğlumun tabutunu taşıdı ya, ben bunu gördüm ya, daha ne diyebilirim. O bizim yükümüzü omuzladı." dedi.Katliamda 8.5 aylık hamile eşi Filiz İkiz'i kaybeden İlhan İkiz, acılarının dinmediğini söyleyerek " O gün uzun zaman düşük tehlikesi nedeniyle sokağa çıkmayan eşim ile birlikte doğacak çocuğumuz için alışverişe gitmiştik. Ben iki bombanın arasında kaldım. Eşim yanımdan ayrılalı iki dakika olmuştu. Unutmamız mümkün değil. Bu hainler bizi mahvetti. Ne zaman bir şehit haberi alsam duygulanıyorum, gözyaşı döküyorum. Yetim, kimsesiz çocukları görünce içim sızlıyor. Patlamanın ardından Cumhurbaşkanımız çok duyarlı davrandı ve acılarımızı hafifletti. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun" diye konuştu.