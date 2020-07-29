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'nin corona testi pozitif çıktı

, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 29.7.2020 14:25 ABONE OL
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi'nin corona testi pozitif çıktı

Şanverdi, yazılı açıklamasında, bazı belirtiler üzerine Kovid-19 testine girdiğini belirtti.

Testinin pozitif çıkması üzerine Hatay Devlet Hastanesi'nde gözetim altında tutulduğunu aktaran Şanverdi, "Allah'a şükürler olsun ki virüsün sağlığımı olumsuz anlamda etkileyecek ağır semptomlarını hissetmiyorum." ifadesini kullandı.

Şanverdi, virüsün Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bulaştığı, orada maske ve sosyal mesafe gibi kurallara riayet edilmediği şeklindeki iddiaları yalanlayarak, şunları kaydetti:

"Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin içerisine alınan herkes Kovid-19 testine tabi tutulmuş ve testi negatif olanlar içeri alınmıştır. Tedbirlerin uygulanması hususunda hassasiyet en üst seviyede tutulmuştur. Sağlık durumumda endişe edilecek bir husus yoktur. Yakın çevremde bulunan herkesin testleri negatif çıkmıştır. Allah'ın izni ve sizlerin dualarıyla en yakın zamanda bu hastalığı atlatıp ülkemize, Hatay'ımıza ve değerli hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz."

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AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi'nin corona testi pozitif çıktı
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