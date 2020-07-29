‘Bayramda koronavirüs salgınına dikkat edelim’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la gittiği Karacaahmet Mezarlığı'nda annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan ile kayınvalidesi Hayriye Gülbaran ve kayınpederi Cemal Gülbaran'ın mezarlarını ziyaret ederek dua etti. Mezarlık çıkışında vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, gazetecilerin soruları üzerine şunları söyledi:Tüm milletimin, tüm İslam dünyasınınKurban bayramlarını tebrik ediyorum. Dini bayramlarımız ağırlıklı olarak birliğin, beraberliğin müjdecisi ve inanıyorum ki insanlığın birçok sıkıntıları yaşadığı böyle bir dönemde, bayramamız bunlara vesile teşkil edecek. Kurban bayramı aynı zamanda Ayasofya Camii'mizin açılışıyla da örtüştü. Bu da bizim için ayrı bir müjde.Koronavirüs salgınına özellikle dikkat edilmeli.Bu bayramda çok ama çok dikkat edilmesini milletimden özellikle rica ediyorum.Malum diyoruz ya; özellikle, temizlik, maske, mesafe bu konuya çok dikkat edeceğiz. Bu şekilde de limiti iyice aşağıya çekmemiz lazım ki şu beladan kurtulalım.