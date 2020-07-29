Çelik için karar günü

TBMMAnayasa- Adalet Karma Komisyonu HDP'den istifa eden Mardin Milletvekili Tuma Çelik dosyası için bugün karar verecek. Hazırlık Komisyonu'nun bugün toplanarak Tuma Çelik'in ne zaman komisyona çağrılacağı, D.K'nın dinlenip dinlenmeyeceği konusunda karar vermesi bekleniyor. D.K'nın dinlenmesi ile ilgili içtüzük engeli bulunuyor. Çünkü içtüzük, "Hazırlık komisyonu bütün kâğıtları inceleyip gerekirse o milletvekilini dinler, tanık dinleyemez" hükmünü içeriyor. Bugünkü toplantıda, D.K'nın dinlenmesine karar verilmesi halinde bu engelin nasıl aşılabileceği de değerlendirilecek.