CHP kulislerini sarsan bomba iddia! Muharrem İnce parti mi kuruyor?

"Bunlarla hesaplaşacağız." CHP eski milletvekili Muharrem İnce, Külliye'ye giden CHP'li iddiasının ardından kurmuştu bu cümleleri...

''Çete'' olarak tanımladığı parti içindeki bazı isimlerin kendisine kumpas kurduğunu, onlarla kurultayda hesaplaşacağını dile getirmişti.

Kurultayda gözler Muharrem İnce'yi aradı. CHP eski milletvekili, Yalova delegeleri ile birlikte sessizce takip etti kurultayı. Oyunu kullandıktan sonra da alandan ayrıldı.

İnce, günlerdir sessizliğini koruyor. Kurultay ile ilgili tek bir söz söylemedi. Ne yeniden genel başkanlığa seçilen Kılıçdaroğlu ile ilgili bir açıklama yaptı ne de yeni yönetimde yer alan partilileri tebrik etti.

BAYRAM SONRASI CHP'DE SULAR ISINACAK

Kılıçdaroğlu'nun "Biz de dürüst olma var." sözlerine yanıt olarak İnce, sen kendi partinin evladına kumpas kurarsan, nasıl olur da temiz siyasetten bahsedersin." diyerek yanıt vermişti. İşte tam da bu süreçte Muharrem İnce'nin Kurban Bayramı sonrası CHP'den ayrılacak bazı milletvekilleri ile yeni bir parti kurma hazırlığı içinde olduğu iddia edildi.

Muharrem İnce parti kuracak iddiası! Neden sessiz? | Video

İddianın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini zaman gösterecek ancak; bayram sonrası siyasette havanın ısınacağı kesin. gibi görünüyor.

İnce daha önce yaptığı bir açıklama ise "CHP Genel Merkezi'nin yaptığı yanlışlar Ağrı Dağı'nı aştı." sözleriylepartisini eleştirmişti.