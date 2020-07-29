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Erdoğan’ın sık sık uğradığı o durak

DHA
Giriş Tarihi: 29.7.2020 ABONE OL
Erdoğan’ın sık sık uğradığı o durak

Başkan Erdoğan önceki gün MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Hizmet Binası'nın açılışının ardından Tarabya Bayır Caddesi'nde bulunan minibüs durağına uğrayarak, bir süre şoförler ile sohbet etti. O durakta şoförlük yapan Ramazan Satır, Erdoğan'ın sık sık durağı ziyaret ettiğini belirterek "Her zaman durduğunda dertlerimizi sıkıntılarımızı dinler, sorar. Bir sıkıntı olduğunda geri dönüş yapar. Durmadığı zaman da yavaşlar camdan elini sallar, selam verir. Geçen sene de Kurban Bayramı'nda geldi herkesle bayramlaştı. Sigaraya çok kızıyor. Birkaç arkadaşımızın sigarasını alıp, korumalarına not düşürdü ve sık sık aramalarını söyledi" dedi

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Erdoğan’ın sık sık uğradığı o durak
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