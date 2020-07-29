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önündeki ailelerin evlat nöbeti 331’inci gününde

Çocuklarının terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 331'inci gününe girdi.

İHA
Giriş Tarihi: 29.7.2020 15:02 ABONE OL
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 331’inci gününde
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 331'inci gününde de devam ediyor. Kamile Küçükdağ, 2015 yılında Adana'da kaybolan 21 yaşındaki oğlu Engin Küçükdağ için nöbetine devam ediyor. 331 gündür burada olduklarını ve ayakta olduğu sürece eylemine devam edeceğini belirten Küçükdağ, "Kış, yaz, Ramazan Bayramı geçti, şimdi de Kurban Bayramı geldi. Evlatlarımızı beklemeye devam ediyoruz. Burada eylemimiz oğlumuz gelinceye kadar devam edecektir. Ben oğlumu almadan gitmeyeceğim. Oğlum da beni görüyor veya duyuyor ise kaçıp gelip teslim olmasını istiyorum" diye konuştu.
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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 331’inci gününde
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