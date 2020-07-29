Mersın'ın Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün freni boşalarak şarampole devrilmesi sonucu şehit olan 4 asker dün gözyaşlarıyla toprağa verildi.





Şehitlerden ulaştırma Er Kerim Arslan (21) için memleketi Kırıkkale'nin Sulakyurt Şeyh Şamil Camisi'nde düzenlenen törende, annesi Güler, babası Osman ve kardeşleri Eyüp ile Ecrin, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Tabuta sarılan acılı annenin, "Kokun geliyor oğlum, çık bir kere yüzünü göreyim" sözleri yürekleri dağladı. Şehidin naaşı Çevrimli Köyünde toprağa verildi.





Piyade er Samet Çaldır (21) için de Bursa'daki Mihraplı Cami'de tören düzenlendi. 2 aylık hamile olan eşi Elif Çaldır, şehidin tişörtüne sarılarak gözyaşı döktü. Annesi Safiye Çaldır ile baba Zülküf Çaldır ayakta durmakta güçlük çekti. Şehidin 16 yaşındaki kardeşi Semih'i ise yakınları teselli etmeye çalıştı.





Şehit er Mustafa Dağlı (22) için de Mersin'in Tarsus ilçesinde bağlı Tepeköy mahallesindeki evlerinde helallik alındıktan sonra Ulu Cami'de çtören düzenlendi.

Babası Ali, annesi Raziye ve kardeşi Feyyaz Dağlı, gözyaşlarına boğuldu.

Acılı anne oğlunun ardından, "Askerlik yakışmış kuzuma. Canım oğlum, kuzum benim" diye, gözyaşı döktü. Dağlı, namazın ardından Tepeköy Mezarlığına defnedildi.





Er Caner Mayendağı (25) için ise memleketi Samsun'un İlkadım ilçesindeki Büyük Cami'de tören düzenlendi.

Baba Levent Mayendağı ile bir üsre önce ayrıldığı anne Güngör Göksert ile şehidin ağabeyi Ceyhun Meyandağı, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne Güngör Göksert'in asker selamıyla uğurladığı Caner Mayendağı, Kıranköy Mezarlığında toprağa verildi.





'ŞOFÖR KENDISINI FEDA ETTI'

Kazadan yaralı kurtulan Tarsuslu Er Veysel Tüysüz, dehşet anlarını anlattı.

Şoförün kendisini feda ettiğini söyleyen Tüysüz, "Şoför 'Sağ taraf uçurum, otobüsü sağa atmayacağım yoksa tüm askerlerimiz şehit olacak. Ben kendimi feda ediyorum' diyerek otobüsü yatırdı.

İstese diğer tarafa yatırabilirdi. Bizi kurtarmak için kendisini feda etti" dedi.

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