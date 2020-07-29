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'de otobüs kazasında yaralanan 12 askerin tedavileri sürüyor

'in Mut ilçesinde, 4 askerin şehit olduğu, iki sürücünün yaşamını yitirdiği otobüs kazasında yaralanan 12 askerin tedavisi devam ediyor.

AA
Giriş Tarihi: 29.7.2020 15:26 ABONE OL
Mersin'de otobüs kazasında yaralanan 12 askerin tedavileri sürüyor

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ikisi ağır 6 yaralının tedavisi burada sürüyor.

Askerlerden 4'ünün Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, birinin Silifke Devlet, birinin de Samsun Eğitim ve Araştırma hastanelerinde tedavilerine devam ediliyor.

Mut ilçesinde 27 Temmuz'da askerleri taşıyan otobüs devrilmiş, kazada 4 asker şehit olmuş, iki sürücü de hayatını kaybetmişti. Yaralanan 27 askerden 15'i Mut Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

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Mersin'de otobüs kazasında yaralanan 12 askerin tedavileri sürüyor
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