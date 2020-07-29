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'den son dakika açıklaması: 26 göçmen kurtarıldı!

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı'ndan () yapılan açıklamada, " Daimi Deniz Görev Grubu-2 Görev Birliği-1'de (SNMG-2 TU 01) görevli TCG Karaburun tarafından 28 Temmuz'da Midilli Adası doğusunda tespit edilen bottaki 26 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı" denildi

İHA
Giriş Tarihi: 29.7.2020 15:55 Son Güncelleme: 29.7.2020 15:57 ABONE OL
MSB'den son dakika açıklaması: 26 göçmen kurtarıldı!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 Görev Birliği-1'de (SNMG-2 TU 01) görevli TCG Karaburun tarafından 28 Temmuz'da Midilli Adası doğusunda tespit edilen bottaki 26 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı" denildi

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MSB'den son dakika açıklaması: 26 göçmen kurtarıldı!
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