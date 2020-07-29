Son dakika: İstanbul Valiliği Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı

Valilikten yapılan açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların dini vecibelerini huzur içinde yerine getirmeleri, iller arası muhtemel salgın hastalık riskinin bertaraf edilmesi ve diğer hususlarla ilgili gerekli önlemlerin planlandığı ve uygulanmaya devam edildiği bildirildi.

Açıklamada, vatandaşların, Kurban Bayramı'nı huzur ve güven ortamı içinde geçirmelerini temin etmek için; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirlerinin hassasiyetle uygulandığı kontrollü sosyal hayat sürecinde, Cumhurbaşkanı'nın talimatları ile Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu önerileri çerçevesinde temizlik, maske ve mesafe tedbirlerine en üst düzeyde riayet edilmesinin büyük önem arz ettiği vurgulandı.