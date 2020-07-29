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'de taksicilerin maske umursamazlığı

Meydanı'nda her gün onlarca müşteri indirip bindiren taksicilerin birçoğunun maske takma kuralına uymadıkları görüldü. Yasak olmasına rağmen Taksim Meydanı'nda durarak müşteri bekleyen ve seyir halindeki taksi sürücüleri koronavirüs önlemleri kapsamında takılması zorunlu olan maskeleri ya çene altına indiriyor ya da hiç takmıyor.

DHA
Giriş Tarihi: 29.7.2020 11:57 ABONE OL
Taksim'de taksicilerin maske umursamazlığı

Coronavirüs önlemleri kapsamında maske takma zorunluluğuna uymayan taksiciler, Taksim Meydanı'nda görüntülendi. Turistlerin uğrak yeri olan Taksim'de her gün onlarca müşteri indirip bindiren taksicilerin birçoğunun kurallara uymadığı görüldü.



Yasak olmasına rağmen Taksim Meydanı'nda durarak müşteri bekleyen ve seyir halindeki taksi sürücülerinin çoğunun ya maske takmadıkları ya da çene altına indirdikleri kameraya yansıdı. Görüntülendiklerini fark eden bazı taksi sürücüleri maskelerini takarak yollarına devam etti.

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Taksim'de taksicilerin maske umursamazlığı
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