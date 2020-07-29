Türkiye’den, ABD’ye sert tepki: Hiçbir devlet Türk yargısına emir veremez

DışişleriBakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığının, Osman Kavala'nın tutukluluğunun sonlandırılması çağrısı yapan açıklamasına ilişkin soruya yazılı yanıt verdi. Kavala hakkında devam eden bir yargı sürecinin olduğuna işaret eden Aksoy, "Konu FETÖ elebaşının ülkemize iadesine geldiğinde hukuki süreçleri bahane gösteren, keza, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'yı herhangi bir dava süreci başlamadan aylarca tutuklu tutanların ülkemizde devam eden bir davaya bu denli müdahalesi çelişkilidir" ifadelerine yer verdi. Aksoy, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunun altını çizerek "Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez" değerlendirmesinde bulundu.