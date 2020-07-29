Vatandaşlardan CİMER’e destek mesajı yağdı: Siz açtınız biz yaşatacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki günkü Ulusa Sesleniş konuşmasında Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasıyla ilgili olarak "Gençler camilerimizi ihmal etmeyin, gençler camilerimizde ne kadar secdeye kapanırsanız biliniz ki camilerimizle birlikte siz de o kadar güçlü olacaksınız. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması camilerden bir caminin hizmete girmesi demek değildir. Bir milletin adeta yeniden doğuşuna şahitlik ediyoruz" demişti. Erdoğan'ın bu sözleri üzerine vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ni (CİMER) mesaj yağmuruna tuttu. Gelen binlerce mesajdan bazıları şunlar:



Sevim Yıldız-Adıyaman: Bugün bize bu mutluluğu yaşattığınız için sonsuz teşekkürler. Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin. Benim ömrümden alsın size versin. Cumhurbaşkanım Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin. Reis sen çok yaşa.

Ayasofya bize çok şey katacak. Allah'ıma çok şükür ki sizin gibi koca yürekli bir liderimiz var



Abdullah Kalın-İstanbul: En büyük hayallerimizden olan Ayasofya Camii'nin müze sıfatını yitirip tekrar ibadet açılmasına vesile olan Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese müteşekkirim.



Muhammet Nevzat Balcı-Ankara: Bendeniz 60 yaşındayım ve ömrümün 45 senesi Ayasofya'nın açılışı hayali ve ümidi ile geçti. Allah'a binlerle hamdolsun.



Mehmed Said Açıksöz- Ankara: Sizler Ayasofya Camii hususunda üzerinize düşen vazifeyi yaptınız. Bundan sonra Ayasofya Camii'nin hakkıyla yaşatılması vazifesi de mesuliyeti de bize aittir.

Bu yolda inşallah sancağı layıkıyla taşıyabiliriz.

Bu kutlu yolda sizlerin sonuna kadar arkasındayız.



Necmettin Avcı-Ankara: Kurban Bayramını uzun bekleyiş ve hasretler sonrasında Ayasofya Camii'nin tekrar ibadete açılması ile ayrı bir sevinçle idrak edeceğiz. Bu açılışla yeni bir çağın ve açılımın arifesinde hatta içinde, yeni müjdelerin eşiğinde olduğumuza inanıyorum.



MUHTEŞEM BİR GÜN

Nurcan Kurtuluş ve çocukları Ayla Naz, Rabia ve Baybars-İstanbul: Ayasofya'da namaz kılınıyor ve ben evimde üç evladımla beraber ağlıyorum.

Bize bu duyguyu yaşatan Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanıma teşekkürlerimizi iletiyorum.



Esma Okur- İtanbul: Sen bize Ayasofya Kebir Camii'ni hediye edip zulümden kurtardın ya Allah senin ayağına taş, gözüne yaş değdirmesin.



Selahattin Gündüz-Diyarbakır/ Kulp:

Ayasofya Camii kararı ile bizlere olduğu gibi tüm dünya Müslümanlarının kalbine iman pompaladınız. 70 yaşında bir gazi olarak her zaman sizinle beraberim.



Ergün Keleş-Ankara/ Şereflikoçhisar: Fatih Sultan Mehmet, 21 yaşında İstanbul'u fethetti. Zat-ı aliniz 24 Temmuz 1999'da cezaevinden çıktınız ve türlü türlü aşamalardan, zorluklardan ve başarılardan geçip, Allah'ın izniyle tam 21 sene sonra 24 Temmuz 2020'de tekrar Ayasofya'yı ibadet açtınız. Yeniden bu manevi fethinizle, tüm Müslümanları ve Sultan Fatih şahsında tüm İstanbul Fetih şehitlerinin ruhlarını sevindirdiniz.