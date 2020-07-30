Ali Erbaş’tan çağrı: Ayasofya’da birlikte saf tutalım

Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'nın 86 yıl aradan sonra cami olarak yeniden ibadete açılmasından dolayı Müslüman dini liderlere birer mektup gönderdi. Erbaş mektubunda, " İnşallah Ayasofya'nın dirilişi, Mescid-i Aksa'nın da özgürlüğe kavuşmasının habercisi olacaktır. Onun bu dirilişi, inşallah, mazlum ve mahzun müminler için geleceğe dair bir ümit kaynağı, adalet, merhamet ve ahlak temelinde yükselen medeniyetimizin yeniden yükselişinin de ilk işareti olacaktır. Müslüman dini liderlerin yaklaşan Kurban Bayramı'nı da tebrik ederim. Zatıalinizle birlikte en kısa zamanda Ayasofya'da saf tutmayı ümit ediyor, en kalbi selam ve saygılarımı sunuyorum.