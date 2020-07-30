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Bakanlık duyurdu: 5 terörist teslim oldu

, emniyet ve jandarmanın ikna çalışmaları sonucu, Irak'ta bulunan 5 örgüt mensubunun 'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Giriş Tarihi: 30.7.2020 18:01 Son Güncelleme: 30.7.2020 18:10 ABONE OL
Bakanlık duyurdu: 5 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimlerinin bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları devam ediyor. Emniyet ve jandarmanın ikna çalışmaları sonucunda, Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 örgüt mensubu, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 122'ye yükseldi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen başarılı ikna çalışmaları sayesinde önümüzdeki günlerde de terör örgütünden teslim olmalarının artarak devam edeceği belirtildi.

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Bakanlık duyurdu: 5 terörist teslim oldu
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