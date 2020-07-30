Trabzon'da 2 yıllık süren restorasyon çalışmaları tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Sağir Camii, dün sabah namazında doldu taştı. Namaz saatleri dışında da ziyaretçilerin akınına uğradı.Sabaha kadar sabırsızlıkla bekledim. Erkenden gelip namazımı kıldım.Mersin'den ailece gezmek için Trabzon'a gelmiştik. Sabah namazımı burada kıldım. Tekrar ibadete açılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Özümüze döndük. Başkanımız şanlı tarihimize sahip çıkıyor.Mabedimize kavuştuk. Öğle namazımı kıldım. İstanbul'daki Ayasofya'da da namazını kılacağız.Devletimiz, Başkanımız burayı aslına döndürdü, gururluyuz.Hem cami hem de müze halinde ziyarete açılması buranın önemini ortaya koydu. Emeği geçenlere ve Başkanımıza teşekkür ederiz.Kayseri'den geldim. Gezip görülecek ve ibadetin yapılacağı muhteşem bir yer olmuş.Cami olması beni çok duygulandırdı.