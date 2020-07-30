Trabzon'da 2 yıllık süren restorasyon çalışmaları tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Sağir Camii, dün sabah namazında doldu taştı. Namaz saatleri dışında da ziyaretçilerin akınına uğradı.
Rasim Terzi (51):
Sabaha kadar sabırsızlıkla bekledim. Erkenden gelip namazımı kıldım.
İrfan Özenler (55):
Mersin'den ailece gezmek için Trabzon'a gelmiştik. Sabah namazımı burada kıldım. Tekrar ibadete açılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Özümüze döndük. Başkanımız şanlı tarihimize sahip çıkıyor.
Mustafa Altınkılıç (41):
Mabedimize kavuştuk. Öğle namazımı kıldım. İstanbul'daki Ayasofya'da da namazını kılacağız.
Musa Meriç (50):
Devletimiz, Başkanımız burayı aslına döndürdü, gururluyuz.
Derviş Fatih Çimşit (43) ve Bedriye Çimşit(42):
Hem cami hem de müze halinde ziyarete açılması buranın önemini ortaya koydu. Emeği geçenlere ve Başkanımıza teşekkür ederiz.
İbrahim Aşık (28) :
Kayseri'den geldim. Gezip görülecek ve ibadetin yapılacağı muhteşem bir yer olmuş.
Özden Yılmaz (33):
Cami olması beni çok duygulandırdı.