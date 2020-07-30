Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Başkanımız şanlı tarihimize sahip çıkıyor

Başkanımız şanlı tarihimize sahip çıkıyor

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 30.7.2020 ABONE OL
Başkanımız şanlı tarihimize sahip çıkıyor
Trabzon'da 2 yıllık süren restorasyon çalışmaları tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Sağir Camii, dün sabah namazında doldu taştı. Namaz saatleri dışında da ziyaretçilerin akınına uğradı.
Rasim Terzi (51): Sabaha kadar sabırsızlıkla bekledim. Erkenden gelip namazımı kıldım.
İrfan Özenler (55): Mersin'den ailece gezmek için Trabzon'a gelmiştik. Sabah namazımı burada kıldım. Tekrar ibadete açılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Özümüze döndük. Başkanımız şanlı tarihimize sahip çıkıyor.
Mustafa Altınkılıç (41): Mabedimize kavuştuk. Öğle namazımı kıldım. İstanbul'daki Ayasofya'da da namazını kılacağız.
Musa Meriç (50): Devletimiz, Başkanımız burayı aslına döndürdü, gururluyuz.
Derviş Fatih Çimşit (43) ve Bedriye Çimşit(42): Hem cami hem de müze halinde ziyarete açılması buranın önemini ortaya koydu. Emeği geçenlere ve Başkanımıza teşekkür ederiz.
İbrahim Aşık (28) : Kayseri'den geldim. Gezip görülecek ve ibadetin yapılacağı muhteşem bir yer olmuş.
Özden Yılmaz (33): Cami olması beni çok duygulandırdı.

Kurbanını Kardeşinle Paylaşır mısın?
Kurbanını Kardeşinle Paylaşır mısın?
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkanımız şanlı tarihimize sahip çıkıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA