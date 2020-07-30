Bayram bize zehir olmasın

Bilim Kurulu toplantısı koronavirüsle mücadele sürecinde üç ayın ardından ilk kez yüz yüze gerçekleşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası Kurban Bayramı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmadığını belirterek dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı önemli uyarılarda bulundu:Buruk geçen Ramazan Bayramı bize eski bayramları özletti. Kurban Bayramı'nı mevcut şartlardar ruhuna en uygun şekilde yaşamayı biliyoruz. Kurban Bayramı'nda, kurbanlık alışverişi belediyeler tarafından denetlenen yerlerden yapılmalı. Hayvan satış alanlarında olabildiğince kısa kalınmalı, pazarlık el sıkışarak yapılmamalı, 65 yaş üstü ve hastalar hayvan satış alanında bulunmamalı.Bayramın ilk günü cuma gününe denk gelmektedir. Biri bayram ve diğeri Cuma namazı olmak üzere 2 namaz cemaatle kılınacak.Abdest, namazdan hemen öncesine bırakılmamalı, cami şadırvanında alınmamalıdır. Abdest evde alınmalıdır. Aksi takdirde sosyal mesafe ve maske kuralına uymak imkansız hale gelebilir.Bayram ve Cuma namazına herkes kendi seccadesi ile gitmelidir. Secde sırasında halı veya seccadelere virüs bulaşması kolayca mümkündür. Virüs dış ortamda bir süre canlı kalmakta, başkasına bulaşabilmektedir. Bu yüzden kendi seccadenizi kullanmanızda ısrar ediyoruz.Bu bayramda makbul olan yüz yüze ziyaret değildir, bayramlaşmalar telefon ile yapılmalıdır. Tokalaşmayı, el öpmeyi, el öptürmeyi gelecek bayramlara erteleyeceğiz.Ramazan Bayramı'nda uygulanan kısıtlamaların tamamı düşünüldüğünde 10 gün sonraki günlük vaka sayısında yüzde 15 azalma olmuştur. Önceki bayramda elde ettiğimiz sonucu gönüllü kısıtlarla hedefleyelim. İşi ciddiye alalım ki bayram sonrası gözümüz vaka tablosunda olmasın.Okulların açılma takvimini Milli Eğitim Bakanımız 31 Ağustos olarak açıkladı. Okullar bu takvimde eğitime başlamış olacak. Eğtimin uzaktan, hibrit ya da karma eğitim tarzında mı olacağı konusunda Bakanlık ve Bilim Kurulu çalışıyorÖnümüzdeki ocak, şubat, mart gibi, yılın ilk çeyreğinde aşının geliştirilmesi mümkün olabilir. Çin ve Rusya ile aşıyla ilgili irtibat halindeyiz. Bu konudaki gelişmeleri yakınen takip ediyoruz.65 yaş üstüne yönelik kısıtlamaları bayram sonrası, erken dönemde kaldırma noktasında Bilim Kurulu'nun yaklaşımı var. Bununla ilgili de bayram sonrası duyuruyu yapmış olacağız. Biraz daha, sadece bayram döneminde sabredelim.Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte 942 kişiye tanı konuldu, 14 kişi vefat etti. Toplam vaka sayısı 228 bin 924, can kaybı 5 bin 659 oldu. İyileşenlerin sayısı 996 artarak 212 bin 557 kişiye yükseldi. Tabloda yoğun bakım hasta ve entübe hasta sayısı "zatürre oranı, ağır hasta sayısı ve günlük hasta sayısı" olarak gösterildi. Zatürre oranı yüzde 9.4, ağır hasta sayısı da 542 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Koca, "Tabloda bundan sonra, salgın boyunca oluşan uluslararası standarda uygun olarak, ağır hasta sayısı da verilecek" bilgisini paylaştı. ANKARA