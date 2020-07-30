Dünyada koronavirüs salgınının başından bu yana en yüksek vaka artışı yaşandı!

VAKALARIN YARISINDAN FAZLASI 4 ÜLKEDE

Öte yandan dünya genelindeki Kovid-19 vakalarının yüzde 55,5'i salgından en fazla etkilenen ABD, Brezilya, Hindistan ve Rusya'da görüldü.

4 milyon 568 bin 375 vaka ile ABD, 2 milyon 555 bin 518 ile Brezilya, 1 milyon 588 bin 129 ile Hindistan ve 834 bin 499 ile dünyada en fazla vaka görülen ilk dört ülke oldu.

Nüfus büyüklükleri nedeniyle virüsün yayılmasını önlemekte zorlanan 4 ülke, başlıca salgın öbekleri haline geldi.

Bunlar dışında Afrika kıtasında Güney Afrika ile Latin Amerika ülkeleri Meksika ve Peru'da yeni vakalardaki artış dikkati çekti.