“Erdoğan şehit ve gazilerin babası oldu”

Mehmetçiğin adeta kahramanlık
destanı yazdığı
Zeytin Dalı
Harekâtının simgesi
olan kahraman şehit
Enes Sarıaslan'ın
Adıyaman'ın Besni
ilçesine bağlı Suvarlı
beldesinde yaşayan ailesi
için devlet tarafından yaptırılan
ev tamamlandı. SABAH'a
konuşan baba İmam
Sarıaslan, "Yiğidim
burada doğup büyümüştü.
Burada her
yerde onun anısı var.
Gezerken yiğidimin
o anları gözümün
önüne geliyor. Allah
devletimize zeval vermesin.
Başkanımız Erdoğan
tüm şehit ve gazilerinin babası
oldu." dedi.
Türkiye, Adıyamanlı Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ı (25), Zeytin Dalı harekâtında 23 Ocak'ta Hatay'dan Suriye'ye geçerken kameralara söylediği "Düğüne gidiyoruz" sözleriyle tanıdı. Ancak Enes Sarıaslan 18 gün sonra, PKK/ YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu 10 silah arkadaşıyla birlikte şehit oldu.