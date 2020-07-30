“Erdoğan şehit ve gazilerin babası oldu”

Mehmetçiğin adeta kahramanlıkdestanı yazdığıZeytin DalıHarekâtının simgesiolan kahraman şehitEnes Sarıaslan'ınAdıyaman'ın Besniilçesine bağlı Suvarlıbeldesinde yaşayan ailesiiçin devlet tarafından yaptırılanev tamamlandı. SABAH'akonuşan baba İmamSarıaslan, "Yiğidimburada doğup büyümüştü.Burada heryerde onun anısı var.Gezerken yiğidimino anları gözümünönüne geliyor. Allahdevletimize zeval vermesin.Başkanımız Erdoğantüm şehit ve gazilerinin babasıoldu." dedi.Türkiye, Adıyamanlı Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ı (25), Zeytin Dalı harekâtında 23 Ocak'ta Hatay'dan Suriye'ye geçerken kameralara söylediği "Düğüne gidiyoruz" sözleriyle tanıdı. Ancak Enes Sarıaslan 18 gün sonra, PKK/ YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu 10 silah arkadaşıyla birlikte şehit oldu.