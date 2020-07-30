Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri “Erdoğan şehit ve gazilerin babası oldu”

“Erdoğan şehit ve gazilerin babası oldu”

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Metin HARIKÇI
Giriş Tarihi: 30.7.2020 ABONE OL
“Erdoğan şehit ve gazilerin babası oldu”
Mehmetçiğin adeta kahramanlık destanı yazdığı Zeytin Dalı Harekâtının simgesi olan kahraman şehit Enes Sarıaslan'ın Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde yaşayan ailesi için devlet tarafından yaptırılan ev tamamlandı. SABAH'a konuşan baba İmam Sarıaslan, "Yiğidim burada doğup büyümüştü. Burada her yerde onun anısı var. Gezerken yiğidimin o anları gözümün önüne geliyor. Allah devletimize zeval vermesin. Başkanımız Erdoğan tüm şehit ve gazilerinin babası oldu." dedi.
Türkiye, Adıyamanlı Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ı (25), Zeytin Dalı harekâtında 23 Ocak'ta Hatay'dan Suriye'ye geçerken kameralara söylediği "Düğüne gidiyoruz" sözleriyle tanıdı. Ancak Enes Sarıaslan 18 gün sonra, PKK/ YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu 10 silah arkadaşıyla birlikte şehit oldu.
Kurbanını Kardeşinle Paylaşır mısın?
Kurbanını Kardeşinle Paylaşır mısın?
ARKADAŞINA GÖNDER
“Erdoğan şehit ve gazilerin babası oldu”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA