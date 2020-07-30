İçişleri Bakanlığı açıkladı! Uygulamalarda 1473 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığınca, Kurban Bayramı öncesi ülke genelinde eş zamanlı uygulama 62 bin 95 personelin katıldığı uygulamada, bayram öncesi halkın yoğun olarak bulunabileceği park-bahçe, kurbanlık hayvan satışının ve kesiminin yapıldığı yerler, alışveriş merkezleri (AVM), fuar ve etkinlik alanları, eğlence mekanları ile umuma açık yerler ve çevreler denetlendi. Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan bin 473 şahıs yakalandı, 5'i çocuk olmak üzere 49 kayıp şahıs bulundu. 594 aranan araç tespit edildi, 538 araç trafikten men edildi. 27 bin 942 umuma açık iş yeri denetlendi, 115 umuma açık iş yerine işlem yapıldı, 4 iş yeri kapatıldı. uygulamada ayrıca çok sayıda silah ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.