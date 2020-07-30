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İYİ Parti İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı istifa etti

Giriş Tarihi: 30.7.2020 ABONE OL
İYİ Parti Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı istifa etti
İYİ Parti Isparta İl Başkanı Fazlı Özgür Tandoğan, il yönetim kurulu üyeleri, il genel meclisi üyeleri, Isparta İlçe Belediye Meclis üyeleri, 7 ilçe başkanı ve yönetimleriyle istifa ettiklerini açıkladı. İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un kendisinin milletvekili seçilmesinde rol oynayan parti üyelerini ve yöneticilerini hiçe saydığını öne süren Tandoğan, "Genel merkezce e yalnız bırakıldığımızı, haksızlığa, hukuk tanımazlığa göz yumulduğunu düşündüğümüz için topluca istifa etme kararı aldık" dedi.
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İYİ Parti Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı istifa etti
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