İYİ Parti Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı istifa etti

İYİ Parti Isparta İl Başkanı Fazlı Özgür Tandoğan, il yönetim kurulu üyeleri, il genel meclisi üyeleri, Isparta İlçe Belediye Meclis üyeleri, 7 ilçe başkanı ve yönetimleriyle istifa ettiklerini açıkladı. İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un kendisinin milletvekili seçilmesinde rol oynayan parti üyelerini ve yöneticilerini hiçe saydığını öne süren Tandoğan, "Genel merkezce e yalnız bırakıldığımızı, haksızlığa, hukuk tanımazlığa göz yumulduğunu düşündüğümüz için topluca istifa etme kararı aldık" dedi.