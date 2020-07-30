Kamuda dijital güvenliğe ‘yerli ve milli’ ayar

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, kamu kurumlarının bilgi sistemlerinde karşılaşılan güvenlik risklerini azaltmak için bir rehber hazırladı. Kamuda, kurumsal haberleşme amacıyla sunucuları kurum kontrolünde olan mesajlaşma uygulamalarının veya sunucuları yurt içinde bulunan yerli ve milli uygulamaların tercih edilmesi istendi. Kamuda çalışanlar kişisel yazışmaları için WhatsApp, Telegram gibi programları kullanabilecek, ancak bu programlarla gizlilik içeren kurumsal haberleşme ve belge paylaşımı yapamayacaklar.Kamudaki bilgi güvenliği sağlamak amacıyla kara liste ve beyaz liste de oluşturulacak. Kamu personelinin beyaz listede bulunan uygulamalar haricinde uygulama kurması engellenecek.Almanya Federal Veri Koruma Komiseri Ulrich Kelber, devlet yetkililerine güvenlik endişeleri nedeniyle WhatsApp'ı kullanmaması uyarısında bulundu. Aynı birim ayrıca tüm devlet dairelerinde Whatsapp'ın kullanılmasının yasaklanmasını istedi. Ayrıca İspanyol ve Alman hükümetlerinin Whatsapp mesajlarına ulaştıkları da ortaya çıkmıştı.Almanya sosyal medya ile ilgili en tavizsiz düzenlemeleri yaparken hiç kimse "Alman hükümeti sansürcü" demiyor.Almanya Federal Veri Koruma Komiseri Ulrich Kelber, devlet yetkililerine güvenlik endişeleri nedeniyle WhatsApp'ı kullanmaması uyarısında bulundu. Aynı birim ayrıca tüm devlet dairelerinde Whatsapp'ın kullanılmasının yasaklanmasını istedi. Ayrıca İspanyol ve Alman hükümetlerinin Whatsapp mesajlarına ulaştıkları da ortaya çıkmıştı.Almanya sosyal medya ile ilgili en tavizsiz düzenlemeleri yaparken hiç kimse "Alman hükümeti sansürcü" demiyor.