Mehmetçik kritik noktada

Mehmetçik terör örgütü PKK'nın Haftanin'deki Keşan Kampı'nı ele geçirdi. Böylece bölgenin yüzde 80'inininde kontrol sağladı. 40'ıncı gününe giren harekât kapsamında 72 teröristi etkisiz hale getirdi.Şırnak'ın Uludere İlçesi karşısında yer alan Haftanin bölgesinde 19 Haziran'da başlatılan Pençe Kaplan hava destekli kara harekâtında Mehmetçik PKK'nın en önemli barınma ve lojistik ikmali yaptığı merkezlerinden biri olan Keşan Kampı'nı da ele geçirdi. Keşan kampı Haftanin Vadisi içindeki 17 farklı noktadaki irili ufaklı kamp ve barınma alanlarının tüm lojistik, silah ve mühimmat ikmalini sağlıyordu. Bu bölge teröristlerden tamamen temizlenirken, Mehmetçik bölgede kalıcı üs bölgeleri kurulması için çalışmalara ağırlık verdi.