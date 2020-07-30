Son dakika: Adana'da dünür dehşeti! Kızının üstüne yapmadı diye bu hale getirdi...

BABAM ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Babası, kayınpederi tarafından darbedilen Ergün Tunçkıran, şikayetçi olduklarını belirterek, "Ben olmadığım için iş yerinde vekaleten babam duruyordu. Aile içindeki sıkıntılarımızdan dolayı eşimin babası 10-15 kişiyle iş yerimi basıp, babamı ölümüne darbetmişler. Babamın başında 15 santimetre kırık, belinde ve omzunda kırıklar var. Babam ölümden dönmüş, evde çelik korseyle yatıyor. Hayati tehlikesi yok ama gündelik yaşamı olumsuz etkilendi. Bunu yapanların hepsi elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor" diye konuştu.

