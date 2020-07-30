Son dakika: MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabı üzerinden bir bilgilendirme yayınladı. Yapılan açıklamada, 3 teröristin, Barış Pınarı bölgesinde komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.