Trafikte bayram yoğunluğu

Yarın başlayacak 4 günlük Kurban bayramı 3 Ağustos Pazartesi sona erecek.Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıkmaya başladı. TEM Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Mahmutbey gişelerinde trafik durma noktasına geldi. Pek çok ilin geçiş noktasında bulunan Kırıkkale'de de uzun araç kuyrukları oluşturdu. Gece saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesimlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Bayram nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli Sevindikli Kavşağı ile Anadolu Otoyolu İzmit Doğu Kavşağı arası, geçici olarak kullanıma açıldı.