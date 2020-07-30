Ulu mabet dünya Müslümanlarını buluşturdu

86 yıl sonra cuma namazıyla ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii sadece milyonlarca Türk vatandaşını değil dünyanın farklı yerlerinden Müslümanlara da vuslat coşkusu yaşatıyor. Ayasofya'da şükür namazı kılmak için uzun saatler kuyruk bekleyerek ulu mabete giren dünya mülsümanları her fırsatta Türkiye'ye şükran duygularını dile getiriyor.: Biz tek milletiz iki devletiz. Ayasofya'nın tekrar cami olması Azerbaycan'da sevinçle karşılandı. İnsanlar şükür namazı kıldı. Ben de kendi ülkemin bayrağıyla gelmek istedim.Ayasofya'nın ibadete açılması sadece Türkiyeli Müslümanlar'ın değil dünya Müslümanları'nın hayaliydi. Bugün buradayız. Çok mutluyuz.Ayasofya dünyanın en güzel ibadethanelerinden biri. Yıllarca süren ayrılıktan sonra artık cami. Biz de gelip namazımızı kılmak, dua etmek istedik. Yine cami olmasında emeği geçen herkesten Allah razı olsun.Bebeğin adı Fatih. Ecdadın yadigârını görmesi için getirdim. Allah herkesten razı olsun. Namazımızı kılıp eve döneceğiz.ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve ailesi, ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ile elçilik çalışanları, Ayasofyai Kebir Cami'ni ziyaret etti. Heyete, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz eşlik etti.