1.200 hakim ve savcı daha alınacak

Adli hizmetlerin daha hızlı ve zaman kaybı olmadan8 yerine getirilmesi için adalet ordusu takviye ediliyor. Bu yıl bin 200 hakim-savcı ile bin 100 icra müdürü-icra müdür yardımcısı alınacak.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül dün sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Bayram öncesi iki güzel haber vermek istiyorum" diyerek şunları söyledi:100 idari hakim, 100'ü avukatlık mesleğinden 1100 adli hakim ve savcı olmak üzere 1200 hakim ve savcı alımı için 21-22 Kasım tarihlerinde yazılı sınav yapacağız.Ayrıca açıktan ve naklen atama yoluyla 1100 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alımı yapacağız. Bunun yazılı sınavını da 22 Kasım'da gerçekleştireceğiz.Her iki sınav da ÖSYM tarafından yapılacak.