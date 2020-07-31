Barış Pınarı bölgesinde yüzler Türkiye’yle gülüyor

Barış Pınarı Harekâtıyla huzur ve güven ortamının sağlandığı Suriye'nin Telabyad ilçesinde, bayram öncesi yardıma muhtaç ailelere yönelik yapılan insani yardım faaliyetleri, Şarkiye'deki dağıtımla tamamlandı. Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezinin (SUDKOM) koordinesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü aracılığıyla, Telabyad'a bağlı Şarkiye köyündeki okul bahçesinde yapılan yardım dağıtımlarından, daha önce belirlenen 60 aile faydalandı. Koronavirüs salgınını önlemeye yönelik mesafe tedbirleri alınarak gerçekleştirilen insani yardımları alan Suriyeli aileler, bayram öncesi evlerinin ihtiyaçlarını karşılayan Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olan AFAD çalışanlarına teşekkür etti.