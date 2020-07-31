Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Berlin’de bankaya “biber gazlı” saldırı

Berlin’de bankaya “biber gazlı” saldırı

’nın başkenti Berlin’de soyguncular içerisinde bulunan şubesine biber gazıyla saldırdı. Soygunların yakalanması çalışma başlatılırken, gazdan etkilenen çalışanlar hastaneye kaldırıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 31.7.2020 19:09 Son Güncelleme: 31.7.2020 19:12 ABONE OL
Berlin’de bankaya “biber gazlı” saldırı
Berlin'de Hermannplatz Meydanı'ndaki AVM'nin içinde bulunan banka şubesi maskeli 4 soyguncu tarafından saldırıya uğradı. Soyguncular, banka şubesine ellerindeki biber gazını sıkarak, çalışanları etkisiz hale getirdi. Saldırının ardından yapılan anonslar ile müşterilerin AVM'yi terk etmesi çağrısında bulunulurken, çok sayıda polis ve ambulans olay yerine intikal etti. Bölge ekipler tarafından güvenlik çemberine alındı. Polis, AVM'ye giriş ve çıkışlar ile Avm'nin altında bulunan metro durağını ulaşıma kapattı. Ekipler, soyguncuların AVM içinde saklanmış olabilme ihtimallerine karşı 4 katlı binada arama çalışmalarına devam ediyor. Saldırganların, bankayı soyup soymadıkları henüz bilinmezken, gazdan etkilenen çalışanlar hastaneye kaldırıldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Berlin’de bankaya “biber gazlı” saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA