Bu bayramda ilk sana koştuk şehidim

Şehit yakınları ve vatandaşlar, Kurban Bayramı dolayısıyla İstanbul Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlerin kabri başında dua eden vatandaşlar, çiçek bırakıp, suladıkları mezarların bakımını yaptı. Şehit aileleri, evlatlarının mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu. Bazı aileler, mezar taşındaki şehit fotoğrafını yeniledi. Bazı ailelerin ise şehitlerinin mezarı başında gözyaşı döktüğü görüldü.Şehit babası Kani Güral, evladı Halil İbrahim Güral'ın 2017'de Kurban Bayramı'nda Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olduğunu söyleyerek "Üç yıldır bizim için bayram çok acı geçiyor. Keşke imkan olsa da evladımın yanında yatsam" derken 1995 yılında Tunceli'de şehit olan komşusunun oğlu Jan.Kom. Er Enver Yorulmaz'ı ziyaret için şehitliğe geldiğini söyleyen Sevim Kahyeoğlu da "Tüm şehitlerimiz için buradayım. Buraya gelmeden hiç rahat edemiyorum" diye konuştu.Mersin'de de şehit yakınları, dün sabahmerkez Toroslar ilçesi Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe ziyarette bulundu. Şehitlerin, Türk bayraklarıyla donatılan mezarlarındaki çiçekleri sulayan aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti. Tunceli'de 2018'de şehit olan Jandarma Uzm. Çvş. Asım Türkel'in annesi Sebahat Türkel, "Oğlum şehit olmayı çok istedi. Rabbim de çok şükür kabul etti. Bana zor ama mertebe şerefli" dedi. Mardin'in Dargeçit ilçesinde 2016'da çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Üsteğmen Emrah Şahin'in annesi Gülay Şahin "Şehitlik ne güzel bir mertebe ama hem acı veriyor hem gurur. Hem oğlumla bayramlaştık hem arkadaşlarının yanına geldik. O, bayramlarda bizi ihmal etmezdi. Şimdi biz onun yanına gidiyoruz bayramlaşmaya." dedi. Ankara Cebeci Askeri Şehitliği'nde mezarlar çiçeklerle donatıldı. Mezar taşlarını yıkayan şehit yakınları "Allah düşmanlarımıza fırsat vermesin. Biz, bu şehitler sayesinde rahat yaşıyoruz" diye konuştu.