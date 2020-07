Bugün Ayasofya’nın da bayramı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kurban Bayramı temizliği yapıldı. Fatih Belediyesi ekipleri tarafından, camide özellikle en çok el sürülen noktalar ile halılar temizlendi. Koronavirüs bulaşısını engellemek için özel dezenfektanla camideki her nokta temizlendi. Genel temizliğin ardından da Isparta'dan özel olarak gelen gülsuyu ile havalandırma çalışması yapıldı.Fatih Belediyesi ekipleri Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açıldığı günden itibaren her gün öğlen vakit namazı öncesi ve yatsı vakit namazı sonrası dezenfeksiyon çalışması yapıyor. Her vakit namazı öncesinde ve sonrasında halılar makinalarla temizleniyor. Ayasofya içine gülsuyu ile de havalandırma yapılıyor. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde vatandaşlara tek kullanımlık seccade, maske, dezenfektan ve su da ücretsiz olarak dağıtılıyor.Öte yandan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşların yoğun ilgisi Arife Günü'nde de sürdü. Öğle namazı öncesi camiye giren vatandaşlar namaz kılıp, içeriyi gezdi. Cep telefonları ile fotoğraf ve video çekti. Yerli ve yabancı turistler ile ibadetlerini burada yapmak isteyen vatandaşlar, camiyi ziyaret hayranlıkla gezdi. Ziyaretçiler, vakit namazları aralarında camiye alınırken, yabancı turistler de bireysel ya da rehberler eşliğinde kafileler halinde camiyi gezdi.İmamlık yaparken beyin kanaması geçirerekyüzde 94 ağır engelli kalan ağabeyini tekerlisandalyeyle ziyarete getiren Erhan Kasap, ağabeyininAyasofya Camisi'ni görmeyi çok arzu ettiğiiçin ziyarete geldiklerini dile getirdi. Kasap, "86 yılsonra bu millet, alınan kararın yanlış olduğunugösterdi. Milletin iradesiyle tekrar olmasıgereken oldu. Ayasofya gerçek mabedinekavuştu. Çok mutlu olduk, sevindik. Sadece Türkiye değil, tüm İslam ailemi bu karara sevindi." dedi.Zübeyir Artuğ ise "Camiyi gezerken çok duygulandım. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Allah bizi bu günlere ulaştıranlardan razı olsun. Fatih Sultan Mehmet'e de Allah rahmet eylesin. İçeride çok güzel bir atmosfer var. Ayasofya, dünyanın yıldızı diyebilirim." diye konuştu.