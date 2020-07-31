Diyarbakır anneleri bayramda da evlat nöbetinde

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 333. gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Nazlı Sancar, 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma'dan 9 yıldır haber alamadığını söyledi.

Sancar, kızına kavuşuncaya kadar eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu ifade ederek, "18 bayramdır bayramı sensiz geçiriyoruz kızım. Her bayram bizim için zehir. Kızım dön, gel artık. Artık annenin dayanacak gücü kalmadı. Ne zaman gelirsen o zaman benim bayramımdır." dedi.

Baba Abdullah Demir de evlatlarına kavuşana kadar nöbete devam edeceklerini söyledi.

Oğlundan 10 bayramdır ayrı olduğunu ifade eden Demir, bayram, koronavirüs, yaz, kış demeden 11 ayı geride bıraktıklarını belirtti.

Demir, evlatlarına kavuşmak için herkesten dua beklediklerini dile getirerek, "Sesimizi duyan bize dua etsin, çocuklarımızı bu zalimlerin elinden kurtaralım. Burada ciğerimize kavuşmak için bekliyoruz. Bayram huzur olduğu zaman bayram olur. Kim bizi bu duruma getirmişse onları Allah'a havale ediyoruz. Oğlum gel, adalete teslim ol." ifadelerini kullandı.