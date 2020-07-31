‘Evlatlarımızın intikamını alan Mehmetçiğin alnından öpüyoruz’

HakkariYüksekova'da 31 Temmuz 2018'de, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 25 yaşında şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan Mustafa için duyulan acı dinmiyor. Hain saldırıda kızı ve 10 aylık torununu kaybeden Suudiye Demir Nurcan ile bebeği Bedirhan Mustafa'nın, Sivas Şarkışla'daki ilçesinde bulunan Garnizon Şehitliği'ndeki mezarlarını sık sık ziyaret ediyor. Torunu ve kızı için dua eden Demir, onların fotoğraflarına sarılarak acısını dindirmeye çalışıyor. Şarkışla'nın Yıldırım Mahallesi'nde yaşayan Suudiye Demir "Rabbim Devletime ve milletime ziyan vermesin. Onlar başımızda olduğu sürece teröristlerin haklarından gelecekler. Evlatlarımın intikamlarını alıyorlar. Kanlarını yerde bıramkadılar. Bayram arefesi geldim, ağabeyleri yolda onlar da gelecekler" dedi. Kayseri'de yaşayan dede Mustafa Karakaya da torununun ve kızı gibi sevdiği gelininin yokluğuna alışamadıklarını söyleyerek " Şehitlik herkese nasip olmaz ama 10 aylık çocuğa nasip oldu. Düşmanlar boşa seviniyor. Mehmetçik her yerde onların kellelerini koparı- yor. Başkan Erdoğan 'Faillerini yakalayacağız.' diye söz vermişti ve yakanladılar. Bundan 1 ay önce de bir leş daha serdiler. O askerlerimizin alnından öpüyorum" dedi.Hakkari Yüksekova'da 2 yıl önce şehit düşen 10 aylık Bedirhan Mustafa'nın adının yaşatıldığı üs bölgesinde fedakarca görev yapan güvenlik güçleri, teröristlere geçit vermiyor. Askerler "Vatan bize emanet mesajı" verdi.