Fahrettin Koca’dan uyarı: Ağır hasta, yeni vaka sayısı artıyor

Türkiye'de 24 saatte 967 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 229 bin 891, toplam can kaybı 5 bin 674 oldu. 982 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 213 bin 539'a yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 9.3, ağır hasta sayısı ise 561 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dün 542 olan ağır hasta sayımız 561'e yükseldi. Son 24 saat içinde yapılan 43.000'i aşkın testte 967 kişide daha hastalığa rastlandı. Bir süre 900'e doğru inen yeni hastamız giderek artıyor. İyileşen hasta sayımızla yeni hasta sayımız birbirine yakın" paylaşımını yaptı.