Gaziantep'te sahte pasaport hazırlayanlara operasyon! Çok sayıda boş pasaport ele geçirildi

Gaziantep'te "baklava" şifresiyle sahte pasaport hazırlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyruklu 2 kişinin Beybahçe Mahallesi'ndeki bir tatlıcıda sahte pasaport hazırladığı bilgisine ulaştı.
İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, baklava tepsilerinin arasında çok sayıda yabancı ülkelere ait boş pasaport ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin pasaport talep edenlerle yaptığı görüşmelerde "baklava" şifresini kullandıkları öğrenildi.
Haklarında "resmi evrakta sahtecilik" suçundan işlem yapılan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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