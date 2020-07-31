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'te sahte pasaport hazırlayanlara operasyon! Çok sayıda boş pasaport ele geçirildi

'te "baklava" şifresiyle sahte pasaport hazırlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı. Pasaport talep edenler ile 'baklava' şifresi ile görüşme yapan zanlılar hakkında "resmi evrakta sahtecilik" suçundan işlem yapılıyor.

AA
Giriş Tarihi: 31.7.2020 11:32 Son Güncelleme: 31.7.2020 11:34 ABONE OL
Gaziantep'te sahte pasaport hazırlayanlara operasyon! Çok sayıda boş pasaport ele geçirildi

Gaziantep'te "baklava" şifresiyle sahte pasaport hazırlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyruklu 2 kişinin Beybahçe Mahallesi'ndeki bir tatlıcıda sahte pasaport hazırladığı bilgisine ulaştı.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, baklava tepsilerinin arasında çok sayıda yabancı ülkelere ait boş pasaport ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin pasaport talep edenlerle yaptığı görüşmelerde "baklava" şifresini kullandıkları öğrenildi.

Haklarında "resmi evrakta sahtecilik" suçundan işlem yapılan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Gaziantep'te sahte pasaport hazırlayanlara operasyon! Çok sayıda boş pasaport ele geçirildi
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