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Gençleri direnişe çağırdı kendisi arazi oldu

Sosyal medya düzenlemesi önce gençleri direnişe çağırıp, “direneceğiz” diyen CHP İzmir Milletvekili ’ın 16 saatlik görüşme maratonuna bir dakika bile katılmadığı ortaya çıktı

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Giriş Tarihi: 31.7.2020 ABONE OL
Gençleri direnişe çağırdı kendisi arazi oldu
Sosyal medya düzenlemesi için 21 Temmuz'da attığı tweet ile gençleri ve kullanıcıları direnişe çağıran ve kendileri için de "direneceğiz" diyen CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Meclis Genel Kurulu'ndaki 16 saatlik görüşme maratonuna bir dakika bile katılmadığı ortaya çıktı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, tokat gibi bir karşılık verdi ve Özkan'a "Sen nerede direndin acaba? Bu sığ ve ucuz bur üslup" dedi. SABAH'ın sorularını yanıtlayan Turan, "Meclis çalışmalarına gelirsiniz; eleştirirsiniz, fikrinizi beyan eder, katkı sunar, lehte veya aleyhte oy kullanırsınız. Ancak Sayın Özkan, 16 saat süren Genel Kurul görüşmelerine 1 dakika bile katılmamış. En hafif tabirle net bir şekilde samimiyetsizsiniz. Komiksiniz" dedi.
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Gençleri direnişe çağırdı kendisi arazi oldu
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