MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
Ayasofya-i
Kebir Cami-i Şerif kinlerini
pusula yapmış çevreleri,
yüz hatları nefretle çizilmiş
kötü niyetlileri deşifre etmekle
kalmamış, bunların ipliğini
pazara çıkarmıştır. Bu vesileyle
Kurban Bayramı öncesi
milletimize bir başka bayram
yaşatan, Ayasofya-i Kebir
Cami-i Şerif'in açılış sürecinde
kararlı bir duruş, kesin ve
kesintisiz bir tutum sergileyen
Sayın Cumhurbaşkanımıza da
gönülden teşekkür ediyorum.
Fatih Sultan Mehmet Han'ın
vakfiyesi ile Gazi Mustafa
Kemal Atatürk'ün emanetleri
muhtevasında sanal uçurumlar
oluşturmak en hafif tabirle
soysuzluktur.
GELECEĞİMİZİN TEMİNATI...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy:
Manevi değerlerini
bilen, onlara sahip
çıkan ve samimiyetle
yaşayan nesillerimiz, yarının
bugünden daha iyi olacağının
teminatıdır.
İslam aleminin Kurban
Bayramı'nı tebrik ediyor,
hayırlara vesile
olmasını diliyorum.
VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞTIK
Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli:
Hem yeterli
hayvan sayımız hem
de pandemi dolayısıyla
aldığımız tedbirler çerçevesinde
vatandaşlarımızın
sorunsuz bir
bayram geçirmesi için
var gücümüzle çalıştık.
GÖNÜLDEN KUTLUYORUM
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:
Kutsal vatan topraklarımızın,
mavi vatanımızın,
semalarımızın ve
83 milyon vatandaşımızın
güvenliği için görev
yapan asker-sivil tüm
mensuplarımızın bayramını
kutluyorum.
HER TÜRLÜ İHMALDEN SAKINMALIYIZ
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş:
Hanelerimizin
huzur ve selameti
için aklımıza tedbiri,
yüzümüze tebessümü,
dilimize selamı
ve yüreğimize
muhabbeti nakşetmeliyiz.