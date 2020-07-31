Gönülden teşekkür ediyorum

Ayasofya-iKebir Cami-i Şerif kinlerinipusula yapmış çevreleri,yüz hatları nefretle çizilmişkötü niyetlileri deşifre etmeklekalmamış, bunların ipliğinipazara çıkarmıştır. Bu vesileyleKurban Bayramı öncesimilletimize bir başka bayramyaşatan, Ayasofya-i KebirCami-i Şerif'in açılış sürecindekararlı bir duruş, kesin vekesintisiz bir tutum sergileyenSayın Cumhurbaşkanımıza dagönülden teşekkür ediyorum.Fatih Sultan Mehmet Han'ınvakfiyesi ile Gazi MustafaKemal Atatürk'ün emanetlerimuhtevasında sanal uçurumlaroluşturmak en hafif tabirlesoysuzluktur.Manevi değerlerinibilen, onlara sahipçıkan ve samimiyetleyaşayan nesillerimiz, yarınınbugünden daha iyi olacağınınteminatıdır.İslam aleminin KurbanBayramı'nı tebrik ediyor,hayırlara vesileolmasını diliyorum.Hem yeterlihayvan sayımız hemde pandemi dolayısıylaaldığımız tedbirler çerçevesindevatandaşlarımızınsorunsuz birbayram geçirmesi içinvar gücümüzle çalıştık.Kutsal vatan topraklarımızın,mavi vatanımızın,semalarımızın ve83 milyon vatandaşımızıngüvenliği için görevyapan asker-sivil tümmensuplarımızın bayramınıkutluyorum.Hanelerimizinhuzur ve selametiiçin aklımıza tedbiri,yüzümüze tebessümü,dilimize selamıve yüreğimizemuhabbeti nakşetmeliyiz.