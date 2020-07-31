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Gönülden teşekkür ediyorum

Giriş Tarihi: 31.7.2020 ABONE OL
Gönülden teşekkür ediyorum
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif kinlerini pusula yapmış çevreleri, yüz hatları nefretle çizilmiş kötü niyetlileri deşifre etmekle kalmamış, bunların ipliğini pazara çıkarmıştır. Bu vesileyle Kurban Bayramı öncesi milletimize bir başka bayram yaşatan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'in açılış sürecinde kararlı bir duruş, kesin ve kesintisiz bir tutum sergileyen Sayın Cumhurbaşkanımıza da gönülden teşekkür ediyorum. Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesi ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetleri muhtevasında sanal uçurumlar oluşturmak en hafif tabirle soysuzluktur.

GELECEĞİMİZİN TEMİNATI...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy: Manevi değerlerini bilen, onlara sahip çıkan ve samimiyetle yaşayan nesillerimiz, yarının bugünden daha iyi olacağının teminatıdır. İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.

VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞTIK
Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli: Hem yeterli hayvan sayımız hem de pandemi dolayısıyla aldığımız tedbirler çerçevesinde vatandaşlarımızın sorunsuz bir bayram geçirmesi için var gücümüzle çalıştık.

GÖNÜLDEN KUTLUYORUM
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Kutsal vatan topraklarımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve 83 milyon vatandaşımızın güvenliği için görev yapan asker-sivil tüm mensuplarımızın bayramını kutluyorum.

HER TÜRLÜ İHMALDEN SAKINMALIYIZ
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Hanelerimizin huzur ve selameti için aklımıza tedbiri, yüzümüze tebessümü, dilimize selamı ve yüreğimize muhabbeti nakşetmeliyiz.

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Gönülden teşekkür ediyorum
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