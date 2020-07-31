Hem hediye hem uyarı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası girişinde trafik kuralları ile ilgili mesajlar içeren çikolata, kırmızı düdük ve "öncelik yayanın öncelik hayatın" konularını içeren el broşürleri dağıttı. Köprüde aynı zamanda drone ile denetim yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, helikopterlerle havadan ortaklaşa trafik denetimleri gerçekleştiriyor. Kurban Bayramı'nda sahillere akın eden tatilciler de Muğla'da, Bodrum başta olmak üzere Marmaris, Datça, Fethiye ve Ula'da yoğunluk yaşandı. Tatilcilerin yoğun olarak kullandığı güzergâhlarda, denetimlerin artırıldı, drone ve helikopterlerle havadan denetlendi. Bodrum'a kara yolu ile gelen birçok tatilci ise trafiği durma noktasına getirdi. İlçe girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.5 kilometrelik yolu yarım saatte geçebilen vatandaşlar, alınan trafik ve güvenlik tedbirleri nedeniyle memnuniyetlerini dile getirdi. Nüfusu 1 milyona yakın olan Muğla'ya bayram tatilinde yaklaşık 2.5 milyon tatilcinin giriş yapması bekleniyor.