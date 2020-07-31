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Kılıçdaroğlu’nun hayatı ironik bir hikaye oldu!

’yı Sabah gazetesindeki köşe yazılarından biliyoruz. Yaptığı analizlerle, hicivlerle okurun gönlüne girmeyi başaran Tuna, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç tarafından “Şahsına ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik açık bir biçimde olumsuz siyasi algı yaratmakla” suçlanmıştı. Salih Tuna’ysa, kitabının arka kapağında bu açıklamaya gönderme yapıyor ve uyarıyor: “Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik çok açık biçimde olumsuz siyasi algı yaratabilir. Uyarılarıma rağmen olumsuz bir algı oluşursa bunun sorumlusu ben değilim.”

Giriş Tarihi: 31.7.2020 12:16 Son Güncelleme: 31.7.2020 12:25 ABONE OL
Kılıçdaroğlu’nun hayatı ironik bir hikaye oldu!

POLİTİK BİR MİZAH

Kafasını Kaybeden Adam politik bir mizah kitabı. Peki neyi anlatıyor? Kafasını kaybeden bir adamı ve yaşadıklarını. Bu adamı birçoğumuz tanıyoruz, kitabın kapağında da var. Kafasını kaybeden, sonrasında kafasını arayan, ama kafasını kaybettiyse kafasını neyle aradığını da sorgulayan, psikoloğa giden fakat hipnoz seansında dahi merdivenlere ters binen, her seçim aldığı yüzde yirmi beş oy oranından ötürü "Yirmi beş" lafını duymaya tahammül edemeyen, bir tanıdık sima…

YALAN DOLANLA ÖRÜLÜ BİR SİYASET

Tanıdık tek sima bu değil Salih Tuna'nın kitabında. Genel merkezde tek bir tanıdık yok, malum. Sabahları aşırı objektif yorumlarıyla haberciliğin kitabını yazan Portakal mı dersiniz, göreve geldiği ilk günden bu yana çalışmaktan değil ama yalan söylemekten terleyen belediye başkanı ve sözcüsü mü dersiniz...

Kısacası, siyasette cevap vermeye tenezzül dahi edilmemesi gereken küçük numaraların hepsini ele almış Salih Tuna ve bunları kendine has mizahıyla harmanlayıp nükteli bir biçimde cevaplamış. Sanırım birkaç şey demek istiyor Tuna; siyasetin kendisini yalan dolanlarla örülü bir oyun alanına çevirenlere mizahıyla cevap veriyor.

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Kılıçdaroğlu’nun hayatı ironik bir hikaye oldu!
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