Kurban bereketi

Arife günü kurbanlık almak isteyenler hayvan pazarlarında sıkı pazarlıklara girdi. Kovid- 19 salgını tedbirleri nedeniyle bu yıl pazarlıklar el sıkışarak değil sopalar yardımıyla yapıldı. Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Erzurum'da hizmete açılan Doğu Anadolu Besi Materyali Toplama Merkezi ve Canlı Hayvan Pazarı, modern sosyal tesisleriyle de dikkati çekti. Salgın tedbirleri kapsamında Türkiye'nin her yerinde hayvan pazarlarına giren araçlar ve hayvanlar dezenfekte edildikten ve hayvanlar kontrolden geçirildikten sonra pazara girişleri sağlandı. Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Kars'ta belediyenin canlı hayvan pazarında da yoğunluk oluştu.