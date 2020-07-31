Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Siirt'te teröre darbe!

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 'te teröre darbe!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamaya göre; 'in Eruh ilçesi Yassıdağ bölgesinde jandarma ve emniyet güçlerince yapılan operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

AA
Giriş Tarihi: 31.7.2020 12:10 Son Güncelleme: 31.7.2020 12:16 ABONE OL
Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Siirt'te teröre darbe!

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Eruh ilçesindeki Yassıdağ bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh ilçesindeki Yassıdağ (Ciraf Dağı) bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

MİT operasyonuyla 4 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika: MSB açıkladı: 3 PKK'lı terörist etkisiz

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Siirt'te teröre darbe!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA