SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 31 Temmuz'daki vaka ve vefat sayılarını açıkladı

Sağlık Fahrettin Bakanı Koca, 31 Temmuz 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 982 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 230 bin 873, can kaybı 5 bin 691 oldu.

31 TEMMUZ VERİLERİ:

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 46492

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI: 982

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 17

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 996

Son dakika: Bayramın 1. gününde corona virüs 31 Temmuz güncel vaka sayıları açıklandı | Video

ZATÜRRELİ HASTADA DÜŞÜŞ, YENİ TANIDA ARTIŞ



BAKAN KOCA UYARDI: 5 İLDE AĞIR HASTA SAYISI ARTTI



Türkiye'de son 24 saatte 982 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 230 bin 873, can kaybı 5 bin 691 oldu. 996 kişinin iyileşmesiyle birlikte tedavisi tamamlananların sayısı 214 bin 535'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 8.8, ağır hasta sayısı 582 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. 27 şehirde ise son üç günde yeni ağır hastamız olmadı. Zatürreli hasta oranımızda düşüş, yeni tanı konan hasta sayımızda artış eğilimi var" bilgisini verdi.

30 TEMMUZ VERİLERİ:

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 43.236

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 967

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 15

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 982

29 TEMMUZ VERİLERİ:

BUGÜNKÜ TEST SAYISI:45.712

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI:942

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI:14

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI:996

28 TEMMUZ VAKALARI:

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. 28 Temmuz'da 963 yeni tanı konuldu, 15 hasta hayatını kaybetti, 1092 iyileşenlerle birlikte tedavisi tamamlananların sayısı 211 bin 561'e yükseldi. Toplam can kaybı 5 bin 645 olurken, yoğun bakım hasta sayısı 1280, entübe hasta sayısı 403 olarak açıklandı.