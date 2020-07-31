Yunan başpapazın yazısı Atina’yı karıştırdı: Erdoğan bize tarihi ders verdi

Atina Üniversitesi Teoloji Fakültesi Öğretim Görevlisi, Yunanistan Yüksek Mahkemesi Emekli Avukatı, Başpapaz Lambros Fotopulos'un "Erdoğan'ın Dersi" başlıklı makalede, Yunanistan hükümetine ağır eleştiriler yöneltilirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya açılışındaki duruşundan ve yaptığı konuşmadan övgü ile bahsedildi. Ortodoks ve Katolik yöneticilerin Hristiyan inanışından uzaklaştığına vurgu yapan Fotopulos, şunları yazdı:Eğer şu anda Ayasofya'da bir Ortodoks Ayini yapılsaydı, bugüne kadar bu kutsal mabedden geçmiş ve Allah'ın insanla olan nadide buluşmasını yaşamıs binlerce Ortodoks'un kemikleri sızlayacaktı. Çünkü ön sırada imansız insanların, inançsız siyasetçilerin, "aforoz edilmiş" devlet yöneticilerinin, Papa'nın temsilcilerinin, kardinallerin dikildiğini, kameralarda onların yüzlerinin yansıdığını göreceklerdi. Episkoposlar ve papazlar gösterişli ayin kıyafetleriyle kendilerinden hoşnut bir vaziyette poz verirlerdi, kadın bakanlar ve milletvekilleri dar pantalonlarıyla ya da havadar giysileriyle bedensel meziyetlerini teşhir ederlerdi, fanatik milliyetçiler putperestlerle birlikte bayraklarını tehditkâr bir şekilde sallarlardı, ateist büyükelçiler, yabancı devletlerin temsilcileri, hep birlikte şovda, her zaman olduğu gibi...Erdoğan ise tüm bunların aksine Kitab-ı Mukaddes'teki asıllarına uygun bir dua organize etti. Nasıl ki Davut Peygamber, halktan biri olarak, Ahid Sandığı düşmanların elinden kurtarıldığında onun önüne geçip bunu kutlamıştı, Erdoğan da aynısını yaptı. Mütevazı bir inanan gibi Kuran'ı okudu ve inananlar topluluğuyla birlikte diz çöktü. Tıpkı Hristiyanlığın büyük bayramlarında halkıyla birlikte diz çöküp dua eden imparatorlar gibi...