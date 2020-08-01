Çabaları boşa çıkacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Merhum Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki mezarını ziyaret etti. Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bırakan Bahçeli, bakır ibrikle su döktü.Ziyaretin ardından, İslam aleminin ve büyük Türk milletinin Kurban Bayramı'nı kutlayan Bahçeli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşların bayramı buruk geçirdiğini söyledi.Bahçeli mesajında "Türkiye, dış politikada çok yönlü bir mücadele sürdürmekte ve başta komşular olmak üzere toplumu iknada başarılı olmaktadır. Türkiye'nin her ne kadar yalnız kalması için çaba gösterenler olsa da ülkemiz bu konuda da üstün gayretleriyle sonuç almaya artık ulaşmış bulunmaktadır" dedi.Salgınla mücadele kapsamında bayramın buruk geçtiğine işaret eden Bahçeli, "Bayramı coşkuyla kutlama arzumuz gelecek senelere bırakılmıştır. Buna salgın sebebiyle mecburuz. Vatandaşlarımızın bayram süresince çok dikkatli olmalarını, bayramlaşmalarda hassasiyet göstermelerini ve salgını önlemede çaba göstermelerini Cenabı Allah'tan diliyoruz" ifadelerine yer verdi.