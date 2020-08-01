Fahrettin Koca’dan uyarı: Beş ilde ağır hasta sayısında artış var

Türkiye'de dün 982 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi vefat etti, toplam vaka sayısı 230 bin 873, can kaybı 5 bin 691 oldu. İyileşenlerin sayısı 996 artarak 214 bin 535'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. Zatürreli hasta oranında düşüş, yeni tanıda artış eğilimi var" bilgisini verdi.Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19 tanısı için Doç. Dr. Urartu Özgür Şafak Şeker ve ekibi tarafından yeni sistem geliştirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu bilgere verildi: Sistem, herhangi bir karmaşık cihaza ihtiyaç duymadan LED'ler ile mavi ışık verebilen bir sistem kullanarak viral tanı konulmasına olanak sağlayacak bir nükleik asit tabanlı tasarım. Tek bir moleküler tasarımla virüsün tanısını sağlayabilmekte, 1 saatlik sürede sonuç verebilmektedir.