İman dolu yürekler sosyal mesafe ile saf tuttu

Yurt genelinde kılınan bayram namazlarında, sosyal mesafe kuralı uygulandı.Bayram namazı, camilerin bahçelerinin yanı sıra Konya Büyük Şehir Belediyesi Stadı'nda da toplu olarak kılındı. Namazda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da saf tuttu.Vatandaşlar, namazlarını sosyal mesafe kuralına uyarak eda etti. Kentin önemli tarihi ve kutsal yerlerden biri olan Balıklıgöl Platosundaki Dergâh Camisi büyük ilgi gördü.Ulu Camii, Emir Sultan Camii, Murat Hüdaverdigar ve Yeşil Camii gibi tarihi camiler ile açılıp kapanan kubbeye sahip Safa Camii doldu.Reşadiye Camii başta olmak üzere vatandaşlar camileri doldurdu.Kent merkezindeki Muratpaşa Camii'ne bayram namazı için gelenlere girişte maske kontrolü yapıldı. Sosyal mesafe kuralı nedeniyle caminin içi kısa sürede dolunca yüzlerce kişi cami avlusunda seccadelerin üzerinde namaz kıldı.SABAH