Kaçan kaçana: Gel kurban olduğum

Melikgazi ilçesine bağlı İldem Mahallesi'nde kesilmek üzereyken sahiplerinin elinden kaçan dana, ortalığı birbirine kattı. Cadde aralarından geçen hayvanı yakalamak için vatandaşlar seferber oldu.Yeşilyurt ilçesinde kamyonetten indirilirken kaçan boğa, uzun sütre caddelerde koştu. Sürücüler, zor anlar yaşarken, bir iş yerine giren boğa, tekrar sokağa çıkıp koşmaya başladı. Vatandaşlar, sıkıştırdıkları boğanın tekrar kaçmaması için başına çuval geçirdi. Boğa araca bindirilerek kesileceği bahçeye götürüldü.Haliliye ilçesinde kamyonete bindirdiği sırada ipinin kopması sonucu kaçan boğa, 7 kilometre koştu. Timin sakinleştirici iğne vurmasına rağmen uzun süre kaçmaya devam eden boğa, daha sonra iğnenin etkisiyle yere yığılınca, kamyonetle kesime götürüldü. İpekyolu Mahallesi'nde de Veysi Çiftçi'ye ait boğa, sahibinin elinden kaçarak karayolunda sürücülere zor anlar yaşattı. Boğa, iğne ile sakinleştirildikten sonra kamyonete konularak kesime götürüldü.Yakutiye ilçesinde arife günü, sahibi Fuat Mehteşe'nin elinden kaçan boğa, bayram günü 15 kilometre uzaklıktaki Şehitler köyünde bulundu.Mustafakemalpaşa ilçesindeki kesim alanından kaçan bir boğa, panik yaşattı. Vatandaşların ihbarıyla gelen belediye ekiplerinin, uyuşturucu iğneyle sakinleştirdiği boğa, yakalanarak kesime götürüldü.Kesim alanına götürülüp, kamyonetten indirildiği sırada sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, vatandaşları kovaladı. Uzun uğraşlar sonucu yakalanan boğanın, sahipleri ve zabıta ekibine saldırma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Trabzon'da kurbanlık için alınan boğayı 8 kişi güçlükle yere yatırabildi. Boğa bu sırada bir vatandaşı boynuz darbesiyle savurdu.Merkez Yıldırım ilçesinde kaçan ve İzmir yolunda koşan boğa, sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı sürücüler, boğaya çarpmamak için hızlarını düşürdü. Bir sürücü ise kamyonetiyle boğayı sıkıştırarak yakalamaya çalıştı. Ana yoldan çıkıp, sokağa giren boğa uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek yakalanıp, sahibine teslim edildi. İznik ilçesinde kesilmek üzereyken sahibinin elinden kaçan koyun, peşinden koşanlardan kurtulmak isterken 7 metrelik zeytin kuyusuna düştü. Vatandaşların ihbarıyla gelen zabıta ekipleri, koyunu iple kuyudan çıkardı.SABAH